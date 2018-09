später lesen Kommunalpolitik Windräder und Ortsstraßen Themen im Rat Teilen

Mit den Windrädern am Felsenberg beschäftigt sich der Gemeinderat Grimburg in seiner Sitzung am Donnerstag, 27. September. Das Gremium tagt ab 19.30 Uhr öffentlich im Bürgerhaus. Ein weiteres Thema ist die geplante Schutzhütte für Wanderer, die am Keller Steg aufgestellt werden soll.