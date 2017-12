Fürs Rodeln reicht’s am Dollberg, Skifans müssen noch warten

Schnee gab es in den vergangenen Wochen schon satt im Hochwald. Während auf den Skipisten am Erbeskopf die ersten Wintersportler die Hänge hinabgesaust sind, müssen sich die Skifans rund um Hermeskeil aber noch ein wenig gedulden. Am Dollberg bei Neuhütten, dem einzigen alpinen Wintersportgebiet im Kreis Trier-Saarburg, liegt die weiße Pracht zwar 20 Zentimeter hoch. „Den Lift konnten wir bislang aber noch nicht anschmeißen“, sagt Bernd Rüdenauer, der neue Vorsitzende des Skiclubs Dollberg.

Genutzt wird die 300 Meter lange Piste trotzdem schon - und zwar zum Rodeln. Am Dienstag vergnügen sich die Vorschulkinder der Kita Neuhütten-Züsch bei einem Schlittenausflug. Und die Perspektiven für die Skisaison sind laut Rüdernauer auch nicht schlecht: „So viel Schnee so früh im Dezember hatten wir schon lange nicht mehr.“ Der Verein sei mit seinen Vorbereitungen gerade so pünktlich fertig geworden. In den nächsten Tagen erwarte er die Genehmigung für den Pistenbetrieb, sagt Rüdernauer. Nach Weihnachten, ab dem 27. Dezember, soll es dann losgehen: „Wenn das Wetter mitspielt.“

Die Mitglieder des Skiclubs kümmern sich ehrenamtlich um die Anlage. Sie präparieren die Piste, organisieren den Ski-Verleih und den Betrieb von Lift und Skihütte. „Ein harter Kern von 20 Leuten packt mit an“, sagt der Chef. Stolz sei der Verein auf eine Neuerung in dieser Saison: Die Besucher können erstmals per Live-Webcam im Internet (www.skiclub-dollberg.de) einen Blick auf die Piste werfen: „Wenn es in Hermeskeil taut, liegt bei uns oft noch genug Schnee. Das glauben manche nicht. Jetzt sehen sie schon zuhause, was hier los ist.“ Die Internetseite informiert zusätzlich über die aktuellen Schneehöhen und Wetterverhältnisse. „Wir versuchen, sie so aktuell wie möglich zu halten.“

FOTO: Christa Weber / Trierischer Volksfreund

Gerüstet für den Saisonauftakt ist auch der Skiclub Hermeskeil. Das Gerät zum Spuren der Langlaufloipen stehe bereit, sagt der Vorsitzende Jochen Wilhelmi. Bei einsetzendem Tauwetter am Dienstag habe er sich die Loipen am Stadtrand angeschaut, „aber noch reicht es nicht, noch kommen zu viele grüne Stellen durch“. Aber sobald es die Verhältnisse zuließen, werde man das Spurgerät starten, kündigt Wilhelmi an. In der vorherigen Saison habe es Anfang Januar für zwei Wochen Betrieb gereicht.

Ein weiteres Wintersportangebot macht seit 2012 die Hermeskeiler Touristinformation. Auf Schneeschuhen, die unter die Stiefel geschnallt werden, gehen Wanderfreunde durch die verschneiten Hochwald-Wälder, begleitet von Gästeführer Rainer Peter. Für Samstag, 30. Dezember, 10 Uhr, ist die erste Tour in diesem Winter geplant - vom Reinsfelder Sportplatz aus rund um den Rösterkopf. 16 Paar Schneeschuhe und Wanderstöcke gibt es zu verleihen. Deshalb ist die Teilnehmerzahl begrenzt und eine Anmeldung nötig (siehe Info). Auch fürs Schneeschuhwandern braucht es genug Schnee - und ein wenig Kondition. „Die meiste Arbeit haben die Wanderer an den drei vorderen Positionen, sie bereiten den anderen in der Gruppe die Spur vor“, sagt Peter. „Das kann schon kraftraubend sein.“

Wer im Sommer wandere und einigermaßen fit sei, der könne aber auch Schneeschuhwandern. Und Vorkenntnisse wie beim Skilaufen brauche man im Prinzip keine. „Der Zuspruch ist erstaunlich“, sagt der Gästeführer. „Wir sind fast immer ausgebucht.“ Es seien zum Beispiel auch Wanderer aus Trier oder Simmern im Hunsrück schon dabei gewesen. Die älteste Teilnehmerin, die schon mehrmals mit ihm unterwegs war, ist laut Peter 82 Jahre alt.

Im Vorjahr habe es nur an zwei Wochenenden für eine Schneeschuhwanderung gereicht, sagt Peter. Deshalb sammle er bei der Anmeldung von allen Teilnehmern die Telefonnummern, um notfalls kurzfristig absagen zu können.