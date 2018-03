Winterwanderung im Hochwald

Von Hans Muth

(hm) 100 Wanderfreunde – darunter Politiker, Gäste aus der Wirtschaft und Weinmajestäten – waren der Einladung von Landrat Günter Schartz zur Winterwanderung durch den Osburger Hochwald gefolgt. Martin Alten, Bürgermeister der VG Kell am See, erinnerte daran, dass es die letzte solche Wanderung in einer eigenständigen Verbandsgemeinde Kell am See sei. Die Tradition werde allerdings fortgesetzt, versprach Alten. Ausrichter sei die Kreisverwaltung Trier-Saarburg, warf Schartz scherzhaft ein. „Und da wir ja nicht fusionieren. laden wir weiter wie gehabt ein – dann hoffentlich mit Gästen aus der dann ehemaligen VG Saarburg.“ Foto: Hans Muth