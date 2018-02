später lesen Polizei Wohnwagen in Brand gesteckt Teilen

Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22. auf den 23. Februar, am Ortsrand von Mandern einen alten Wohnwagen in Brand gesteckt. Die Polizei geht davon aus, dass man sich des Wohnwagens entledigen wollte. Es sei nur dem Zufall zu verdanken gewesen, dass die Flammen nicht auf den angrenzenden Wald übergegriffen hätten.