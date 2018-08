später lesen Unterhaltung Zaubershow mit Comedy in Wandern Teilen

Zauberer haben immer alles im Griff, schließlich können sie ja zaubern. Doch wie es aussieht, wenn ein Zauberer mal Startschwierigkeiten hat, das erfahren Sie in der Zaubershow am Samstag, 25. August, um 19 Uhr bei den Lichtspielen in Wandern.