später lesen Hermeskeil Zehnte Bildungsmesse an der Berufsbildenden Schule Teilen

Twittern

Teilen



Bereits zum 10. Mal ist die Berufsbildende Schule (BBS) Geschwister-Scholl-Schule in Hermeskeil Gastgeber für die Bildungsmesse, auf der sich Unternehmen, Verwaltungen und sonstige Anbieter von Ausbildungsplätzen aus der Region vorstellen. Die Veranstaltung findet am Freitag, 14. September, von 9 bis 12.30 Uhr in den Räumlichkeiten der BBS in der Borwiesenstraße 5 statt.