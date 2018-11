später lesen Kommunalpolitik Zerfer Rat spricht über Investitionen Teilen

(red) Mit möglichen Investitionen bis zum Jahr 2022 beschäftigt sich der Gemeinderat Zerf in seiner Sitzung am Donnerstag, 29. November, ab 19 Uhr im Bürgerhaus in Zerf. In öffentlichen Teil der Sitzung geht es außerdem um eine Umstellung der Beiträge für Straßenausbau-Projekte auf das Modell wiederkehrender Beiträge.