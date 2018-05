später lesen Freizeit Züscher feiern drei Tage lang Kirmes Teilen

Die Züscher feiern ihre Kirmes von Freitag, 8. Juni, bis Montag, 11. Juni. Der Startschuss fällt am Freitag um 19 Uhr unter dem Motto „„Make Züsch ­fett(kopp) again“. Ab 21 Uhr gibt es Rockmusik mit der Band No Excuses und ab 22.30 Uhr mit Downhill from here.