Intensives Proben zahlt sich aus

Zum Abschluss eines Kreismusiker-Camps haben die jugendlichen Mitglieder ein Abschlusskonzert in der Kulturhalle in Züsch gegeben. Von Hans Muth

Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 23 Jahren haben sich mit ihren Dozenten und Betreuern für eine Woche in ein Camp bei Züsch zurückgezogen, um ihre musikalischen Kenntnisse und Möglichkeiten zu erweitern. Zum Abschluss der intensiven Probenarbeit gaben sie am Samstag ein Abschlusskonzert in der Züscher Kulturhalle vor über 200 Zuhörern aus dem gesamten Kreisgebiet. Organisiert hatte den Workshop der Kreismusikverband.

„Die Woche hat uns allen riesigen Spaß gemacht“, sagt Saxofonist Fabian Eil aus Trierweiler. „Wir sind am Montag angekommen und haben gleich mit Registerproben begonnen, die sich bis zum Mittwoch ausdehnten. In der anschließenden Gesamtprobe wurden die Stücke aufgelegt, die wir heute beim Abschlusskonzert vortragen werden.“ Der freie Donnerstagnachmittag sei einem Besuch im Schwimmbad gewidmet worden. „Am Freitag gab es noch eine Gesamtprobe und zum Abschluss die Generalprobe mit dem musikalischen Konzertprogramm.“ Disziplin habe eine große Rolle gespielt. „Die wurde von uns erwartet und so war ab 22 Uhr Nachtruhe angesagt. Die 14-Jährigen und darunter mussten dann in ihren Zimmern sein. Aufbleiben durften wir natürlich so lange wir wollten und da wurde es manchmal auch spät.“

Christine Regneri aus Pölich spielt Querflöte und zeigte sich ebenfalls begeistert. „Es war eine erstklassige Woche, in der wir viel gelernt haben. Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht.“

Auf die Frage bezüglich der Schwierigkeitsgrade kam von Saxofonist Eil die salomonische Antwort: „Es kommt immer darauf an, welchen der Teilnehmer man fragt.“ Christine Regneri ergänzt: „Man soll schon mehrere Jahre ein Instrument in einem Verein spielen, um hier teilzunehmen.“

Das Erarbeitete zeigten die rund 40 Musikerinnen und Musiker dann bei ihrem Abschlusskonzert unter der Leitung des Kreisdirigenten Rainer Serve und Dirigenten Florian Weber aus Saarburg.

So war „Little Sweet for Band“ eher ein etwas leichteres Stück, doch ihre Qualitäten zeigte das junge Orchester beispielsweise mit „Schmelzende Riesen“, einer Komposition von Armin Kofler, mit dem Thema der Klimaerwärmung, wobei der musikalische Ausdruck zum einen die Erhabenheit der alpinen Gletscher musikalisch beschreibt, dann aber angesichts der Klimaänderung in ein Klagelied wechselt und schließlich in ein optimistisches Tongefüge mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft wechselt.