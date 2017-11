Geisfeld/Hermeskeil (red) Die Bastelfrauen aus Geisfeld organisieren für Sonntag, 26. November, ab 13.30 Uhr einen Adventsbasar im Bürgerhaus. Angeboten werden handgefertigte weihnachtliche Dekorationen aus Holz, Moos und Baumwurzeln, außerdem Krippen und Winterlandschaften.

Der Erlös ist für die Kirche Rosenkranzkönigin in Geisfeld bestimmt. Ebenfalls am Sonntag, 26. November, 13.30 Uhr (nicht um 19.30 Uhr wie gestern berichtet), veranstaltet die Frauengemeinschaft Hermeskeil ihren Adventsmarkt im Mehrgenerationenhaus. Die Frauen bieten Kränze, Gestecke und andere Adventsdekorationen an. Es gibt selbst gebackene Plätzchen, Kaffee und Kuchen. Der Erlös ist laut Frauengemeinschaft für einen wohltätigen Zweck bestimmt.