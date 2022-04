Katastrophe im Ahrtal : Ministerin Anne Spiegel entschuldigt sich für Frankreich-Urlaub nach Flut

Anne Spiegel trat noch um 21 Uhr für eine Erklärung vor die Presse. Foto: dpa/Annette Riedl

Mainz Bundesfamilienministerin Anne Spiegel hat sich am Sonntagabend in einem emotionalen Statement zu ihrem umstrittenen Frankreich-Urlaub geäußert. Sie bitte um Entschuldigung. Für ihre Fehler gab sie private Gründe an.

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel hat sich am Sonntagabend auf einer spontan einberufenen Pressekonferenz zu den Vorwürfen gegen sie geäußert. „Ich möchte mich für die Fehler ausdrücklich entschuldigen“, sagte Spiegel mit zittriger Stimme. Die 41-Jährige war am Sonntag erneut für ihr Verhalten während der Flutkatastrophe im Ahrtal in die Kritik geraten. Zehn Tage nach der Flut war sie für vier Wochen nach Frankreich verreist.

Sie mache einen ungewöhnlichen Schritt und werde nun private Details nennen, sagte Spiegel am Sonntagabend. „Im März 2019 hatte mein Mann einen Schlaganfall.“ Dieser habe dazu geführt, dass er unbedingt Stress vermeiden musste, so Spiegel. Die Corona-Pandemie sei für die Familie mit vier kleinen Kindern eine Herausforderung gewesen. „Es war wirklich an einem Punkt, wo wir als Familie Urlaub gebraucht haben“, sagte Spiegel. Sie bitte für diesen Fehler um Entschuldigung.