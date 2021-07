Pipeline unterbrochen : Wegen Hochwasser: Am Flughafen Luxemburg wird vor den Ferien das Kerosin knapp

Der Flugverkehr auf dem Luxemburger Flughafen könnte gestört werden. Die Kerosinversorgung ist unterbrochen. Foto: Luxairport Foto: Flughafen Luxemburg

Luxemburg Auch Luxemburg wurde heftig vom Hochwasser getroffen. Etliche Orte standen am Donnerstag unter Wasser. Viele Straßen sind gesperrt. Weil die sogenannte Nato-Pipeline zerstört wurde, kommt kein Kerosin mehr am Flughafen Luxemburg an. Das könnte Auswirkungen auf den Flugverkehr haben.

Auch Luxemburg ist stark vom Hochwasser betroffen. Die Grenzstädte Echternach und Rosport standen fast komplett unter Wasser. Etliche Häuser mussten am Donnerstag evakuiert werden. Stark betroffen war auch Vianden. Noch immer sind zahlreiche Straßen im Nachbarland gesperrt, weil sie unpassierbar sind. Auch im Zugverkehr kommt es zu Ausfällen und Verspätungen.

Flughafen Luxemburg: Kerosinversorgung durch Hochwasser in Gefahr

Auswirkungen hat die Flutkatastrophe auch auf den Flughafen Luxemburg, von dem aus zum Ferienbeginn in Rheinland-Pfalz an diesem Wochenende vermutlich etliche Menschen aus der Region in Urlaub fliegen werden. Die Kerosinversorgung für die von dort startenden Flugzeugen ist in Gefahr. Grund dafür ist, dass am Donnerstag bei Echternacherbrück (Eifelkreis Bitburg-Prüm) die sogenannte Nato-Pipeline zerstört wurde. Durch Überflutung ist ein Ventil beschädigt worden. Das, so teilte das luxemburgische Transportministerium mit, habe dazu geführt, dass die Kerosinversorgung unterbrochen wurde.

Die 5000 Kilometer lange Pipeline, die vom belgischen Antwerpen Nato-Flughäfen (darunter auch die Airbase Spangdahlem) mit Kerosin versorgt, ist ein Relikt des Kalten Krieges. Gegründet wurde sie 1958. Der Luxemburger Flughafen hängt ebenfalls an der Pipeline, weil er im Kriegsfall von der Nato benutzt werden darf.

Flughafen Luxemburg sitzt fast auf dem Trockenen