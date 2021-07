Multimedia : Land unter in der Region Trier - Fotostrecken und Videos zum Hochwasser

Trier Das Hochwasser nach dem Starkregen hat in der Region Trier Spuren der Verwüstung hinterlassen. Die Fotostrecken und Videos unserer Reporter zeigen, wie sich das Wasser seinen Weg bahnte.

Bereits am Mittwochnachmittag bahnte sich die Katastrophe an, als in der Eifel und an der Mosel nach starken Regenfällen die Feuerwehren immer mehr Einsätze bewältigen mussten. Bereits am Mittwoch lösten drei Landkreise in der Region Katastrophenalarm aus.