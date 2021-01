Hochwasser : Pegelstände in der Region steigen noch bis Sonntag weiter an

Bei Lieser trat die Mosel bereits am Freitag über das Ufer. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Trier Die Hochwasservorhersagezentrale in Mainz erwartet bis Sonntag noch steigende Wasserstände an Mosel, Saar und Sauer. Am späten Freitagabend wurde die Meldehöhe der Sauer am Pegel Bollendorf überschritten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von j.e.

Bis Samstagmittag gab es nach Angaben der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Trier in der Region keine nennenswerten Probleme durch das Hochwasser. Am Freitagabend war die Feuerwehr in Wißmannsdorf an der Prüm im Einsatz, weil dort der Wasserstand einen kritischen Pegel erreicht hatte. Nach Messwerten der Hochwasservorhersagezentrale in Mainz sank der Pegel der Prüm aber in der Nacht wieder.

Lesen Sie auch Hochwasser : Die Prüm erreicht kritischen Pegel

Foto: Andreas Sommer 22 Bilder Hochwassereinsatz an der Prüm

Wegen der anhaltenden Schneeschmelze und weiterer Regenfälle steigen die Wasserstände der Mosel am Pegel Trier nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale voraussichtlich noch bis Sonntag an.

Foto: TV/Hans-Peter Linz 48 Bilder Hochwasser in Eifel und an der Mosel am 29.01.2021

Bis 15 Uhr werden am Pegel Trier Stände zwischen 7,55 und 7,65 Meter erwartet, bis 18 Uhr bis zu 7,75 Meter und bis zum Sonntagmorgen zwischen 8,25 und 8,45 Meter. Gegen 11 Uhr stand der Pegel Zeltingen bei 8 Metern. Bis zum Abend könnte er auf 8,10 Meter fallen, bevor er bis Sonntagmorgen 9 Uhr wieder ansteigt.

Lesen Sie auch Hochwasser : Moselaner bereiten sich auf die Fluten vor (Fotos)

Nach aktuellen Vorhersagen von 10 Uhr werden an der Mosel bis Sonntagmittag Höchststände im Bereich von 8 Meter bis 8,50 Meter erwartet. Danach sei mit sinkenden Pegelständen auf etwa 7 bis 8 Meter zu rechnen.

Auch an der Saar geht die Hochwasservorhersagezentrale von steigenden Wasserständen bis Sonntag aus. Die Meldehöhe am Pegel Fremersdorf (3,90 Meter) werde voraussichtlich am heutigen Samstagnachmittag überschritten. Für Sonntagmittag werden Höchststände im Bereich von 4 bis 4,50 Meter erwartet. In der Nacht zum Montag, so die Hochwasservorhersagezentrale, würden die Wasserstände leicht bis oberhalb der Meldehöhe fallen.

An der Sauer wurde die Meldehöhe am Pegel Bollendorf von 3,50 Meter am Freitag gegen 22 Uhr überschritten. Nach zwischenzeitlich fallenden Wasserständen bis unter die Meldehöhe, würden die Wasserstände voraussichtlich Samstagmittag bis Sonntag wieder bis über die Meldehöhe ansteigen. Laut aktuellen Vorhersagen werden die Höchststände am Pegel Bollendorf im Bereich von 3,50 Meter bis 3,80 cm am frühen Sonntagmorgen erwartet. Anschließend geht die Hochwasservorhersagezentrale von fallenden Wasserständen aus.