Zusammenfassung der Ereignisse : Hochwasser in der Region Trier - Ein Überblick

Foto: Uwe Hentschel 31 Bilder Die Hochwasserfolgen in der Westeifel am Beispiel von Irrel

Trier/Ahrweiler Rund eine Woche nach der Flutkatastrophe in der Region Trier und der Eifel laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Wir haben die Ereignisse noch einmal zusammengefasst.

Hochwasser in Trier: So war die Lage an der Mosel

Die Trierer City ist im Gegensatz zu anderen Teilen der Region noch relativ glimpflich davon gekommen. So kam es am Mittwoch, 14. Juli, zu rund 40 Einsätzen - meist waren Bäume umgestürzt, weil der Untergrund unterspült war. Auf dem Markusberg stürzte ein Baum in eine Stromleitung und musste entfernt werden. Die Berufsfeuerwehr oder der Freiwillige Löschzug waren damit beschäftigt, Keller auszupumpen oder Häuser und Wohnungen mit Sandsäcken zu schützen. In einer Tiefgarage in Trier-Tarforst stand das Wasser auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern zeitweise etwa zehn Zentimeter hoch.

Auch der Mosel-Pegel stieg: Am Donnerstagmorgen erreichte der Fluss 7,76 Meter - für den Tag prognostizierte das Hochwassermeldeamt einen Stand von neun Metern. Der direkt an der Mosel gelegene Moselstrand in Trier-Nord hatte sich schon vorab auf die Situation vorbereitet: Alle mobilen Elemente, unter anderem das Mobiliar, wurden auf den höher liegenden Uferbereich verlagert. Die Container und Kühlwagen mussten mit einem Kran versetzt werden. Eine gute Entscheidung, denn schon am Donnerstag stand das Areal unter Wasser, die Mosel ging erst am Samstag langsam wieder zurück. Kurz danach begann der Wiederaufbau, der diesen Freitag mit einem Reopening gefeiert wird.

Kyll überflutet Trier-Ehrang: Hochwasser aktuell

Am schlimmsten betroffen in Trier war der Stadtteil Ehrang. Dort und in Pfalzel arbeiteten die Stadtwerke Trier (SWT) im Auftrag der Stadt bereits am Mittwoch die einzelnen Schritte des Alarm-und Einsatzplans ab. Trotzdem traf die Flut den Stadtteil mit voller Wucht: Am Donnerstag mussten Teile von Trier-Ehrang evakuiert werden.

Auch das das Krankenhaus war betroffen und mit Wasser vollgelaufen. Wie eine Unternehmenssprecherin mitteilte, musste das Klinikum am Mittag evakuiert werden. Knapp 100 Patienten und 100 Mitarbeiten waren betroffen. Die Bundeswehr unterstützte die Rettungskräfte in Trier-Ehrang. Mit klinikeigenen Interhospitaltransfers, Rettungsfahrzeugen und auch Hubschraubern wurden die Patienten in in das Klinikum Mutterhaus Mitte und das Klinikum Mutterhaus Nord transportiert.

Im Leichenkeller war der Kampf gegen die Wassermassen nicht zu gewinnen: Dort stieg das Wasser so schnell, dass ein Leichnam nicht mehr geborgen werden konnte.

Erst ein paar Tage später wird das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar: Versorgungsleitungen, Heizungsanlage, Computer-Server, die Aufzugstechnik und weitere Elemente wurden im Keller der Klinik geflutet. Der Wiederaufbau wird mehrere Millionen Euro kosten und viele Monate dauern. Möglicherweise kann das Krankenhaus erst 2022 wieder Patienten versorgen

Aber auch der Rest des Stadtteils wurde größtenteils verwüstet. So mussten insgesamt elf Bewohnerinnen der Demenz-WG "Am Spieles" vor den Fluten gerettet werden. Die Bewohnerinnen der ambulant betreuten Wohn-(Pflege-)Gemeinschaft suchen nun ein neues Zuhause.

Das Mobiliar von vielen Einwohnern ist nach dem Hochwasser nicht mehr brauch- und nutzbar und wurde deshalb aus den Wohnungen nach draußen gebracht. Mitarbeiter der ART und weitere Firmen haben haben innerhalb von drei Tagen in 60 Gemeinden rund 14 000 Tonnen Sperrabfall eingesammelt. Das ist mehr, als normalerweise in einem Jahr im gesamten Verbandsgebiet anfällt.

Trotzdem werden zahlreiche Helfer gebraucht, um Herr der Lage zu werden. Die Hilfsbereitschaft in Trier-Ehrang ist so groß, dass teilweise Zufahrten in den Stadtteil gesperrt werden müssen, zum Beispiel die Zufahrten B53/L46 Richtung Quinter Straße und B53/Servais Straße Richtung Kyllstraße. Aus diesem Grund hat die Stadt Trier einen Shuttle-Service eingerichtet. Dieser wird von den Stadtwerken bis einschließlich Sonntag, 25. Juli, angeboten. Er fährt von 8 bis 18 Uhr als Pendelverkehr auf der Strecke zwischen dem Ehranger Hafen (Schiffstraße) und Schwerzer Weg. Die Stadt Trier bittet ausdrücklich darum, diesen Service zu nutzen und mit dem Bus vom Ehranger Hafen in die betroffenen Gebiete zu fahren. Weitere Fragen für Helfende beantworten wir hier.

Bis zum Ende der Sommerferien am 27. August bieten die Stadtwerke Trier für Ehranger Bürger eine kostenfreie Nutzung der Linie 17, die von Ehrang-Heide über Ehranger Mühle und Layweg bis zur Haltestelle Auf der Bausch verkehrt, an. Ebenfalls gratis ist die Nutzung der Linie 8 zwischen Seiferstraße und Schweich.

Eine erste Schadensbilanz der Gebäude in Trier-Ehrang finden Sie hier.

Hochwasser im Kreis Trier-Saarburg: Kyll setzt Kordel unter Wasser

Am Mittwochabend meldete sich die Technische Einsatzleitung des Kreises Trier-Saarburg mit der ersten Meldung zur Unwetterlage: „Die Wetterlage im Landkreis Trier-Saarburg zeigt sich momentan schwerpunktmäßig mit Überschwemmungen in den Verbandgemeinden Trier-Land und der Verbandsgemeinde Schweich“, so die Einsatzkräfte.

Kritisch wurde es dann im Raum Welschbillig/Kordel: Innerhalb von Stunden spitzte sich die Lage dort immer weiter zu. Der Pegel in Kordel stieg auf knapp sieben Meter - das bisher höchste Hochwasser lag bei 4,8 Metern. Zunächst fiel in Kordel der Strom aus, dann die Trinkwasserpumpe. Dadurch hatten 22.000 Menschen kein Trinkwasser. Auch verkehrstechnisch wurde das 2200-Einwohner-Dorf eine Zeitlang von der Außenwelt abgeschnitten: Die Zufahrten waren wegen Hangrutschen oder Überflutungen gesperrt. Die Bundesstraße 422 durfte nur noch zum Evakuieren der Bewohner und von den Einsatzkräften genutzt werden. Auch die Gleise in Kordel standen unter Wasser.

Für die Kinder der überschwemmten Kita und die älteren Bewohner der zerstörten Zimmer des Seniorenheims wurden inzwischen Übergangslösungen gefunden: Die 90 Kita-Kinder sollen in der Grundschule untergebracht werden, die 43 Bewohner sind im Seniorenheim Eifelhaus in Bitburg untergekommen. Die Wiederherstellung wird nach Schätzung eines Experten 10-12 Monate dauern.

Rund eine Woche nach der Flut kehrt in Kordel langsam wieder ein Stück Normalität ein: Der örtliche Supermarkt konnte nach dem mehrtätgigen Stromausfall wieder öffnen.

Hochwasser-Situation an der Sauer

Auch in Ralingen und Wintersdorf hat das Hochwasser schwer gewütet. Der Ortskern war überflutet, der Strom ausgefallen, 30-Stunden-Einsätze keine Seltenheit. „Die Grundschule und Turnhalle konnten bisher durch Sandsäcke gesichert werden. Der Ortsteil Wintersdorf ist von der Außenwelt größtenteils abgeschnitten“, erklärte Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Holstein vergangene Woche.

Wie vielerorts auch begannen mit dem Absinken der Pegel auch an der Sauer die Aufräumarbeiten. In Wintersdorf roch es dabei eine Zeitlang nach Schnaps: Nicht nur die Gaststätte von Schnapsbrenner Norbert Schmitt (Gasthof Klimmes) ist verwüstet worden, auch große Bestände seiner Edelbrände im Keller wurden vernichtet.

Hochwasser im Eifelkreis Bitburg-Prüm: Kyll, Nims und Prüm

Besonders große Auswirkungen hatte das Hochwasser in der Eifel. Am Mittwochnachmittag letzte Woche rief der Kreis den Katastrophenfall aus. Der stellvertretende Kreisfeuerwehrinspekteur Willi Schlöder erklärte, dass die Pegel „rasant“ steigen würden, besonders an der Nims, der Kyll und der Prüm. An der Kyll warnte das rheinland-pfälzische Umweltamt vor einem Hochwasser, wie es nur alle 20 Jahre eintritt. Später sprach Willi Schlöder sogar von einem „Jahrhunderthochwasser“.

Gegen 20.45 Uhr meldete der Eifelkreis, dass mehr als 300 Kräfte von Feuerwehr, THW und DRK im Einsatz waren. Wie der Kreis um 23.30 Uhr meldete, würde in der Nacht ein Rückgang der Niederschlagsmengen gemeldet, während jedoch die Flusspegel weiterhin ansteigen und daher keinesfalls mit einer Beruhigung der Gefährdungslage zu rechnen ist. Im Gegenteil: Am darauffolgenden Donnerstag blieben die Schulen und Kitas im Eifelkreis Bitburg-Prüm geschlossen.

Im Kreisgebiet sind mindestens drei Brücken zerstört worden, so im Bereich Speicher/Speicherer Bahnhof sowie in Bettingen. Laut LBM Gerolstein konnten von den 80 Straßen, die wegen der Flut gesperrt warten, 42 wieder geöffnet werden. Einige werden aber wohl noch länger geschlossen bleiben müssen. Zudem müssen die 490 von der LBM betreuten Bauwerken in Gewässerlage besichtigt werden, um zu prüfen, welche noch brauchbar sind.

Bereits am zweiten Tag der Katastrophe waren rund mehr als 1000 Kräfte aus dem Eifelkreis im Einsatz. Nachgeordert wurden unter anderem Kräfte aus Gelnhausen, der Pfalz, Kaiserslautern, St. Ingbert, Saarwellingen sowie der Air Base Spangdahlem.

Auch in Auw an der Kyll kämpft man bis dato mit den immensen Schäden der Flut. Kein Ort in der Verbandsgemeinde Speicher ist vom Hochwasser so hart getroffen worden. Der Fluss hat hier einen Drittel des Dorfes überflutet. „Ich glaube nicht, dass hier dieses Jahr noch ein Zug fahren wird“, sagte Manfred Rodens, Bürgermeister der VG Speicher, vier Tage nach dem Hochwasser.

Besonders hart getroffen wurde auch Prüm, wie VG-Bürgermeister Aloysius Söhngen erklärte: „Längs der Prüm und der Nims sind große Schäden aufgetreten. Unter anderem wurde der Campingplatz überflutet. Doch die Schäden gingen weit über die Stadt hinaus, sagte Söhngen: „Wir haben Schäden von Kleinlangenfeld bis Pronsfeld entlang der Prüm und von Weinsheim und Rommersheim bis nach Lasel.“

Auch die Eifelstrecke ist massiv beschädigt worden. Das hat große Auswirkungen auf den Bahnverkehr: Wie lange die Reparaturen dauern werden, kann noch niemand mit Sicherheit sagen.

Statt zu helfen gibt es auch Menschen, die die Situation schamlos ausnutzen: Im Eifelkreis haben Diebe einige Flutopfer beklaut.

Die aktuelle Hochwasser-Lage in der Vulkaneifel

Die ersten Einsätze in der Vulkaneifel gingen letzte Woche Mittwoch um 13.30 Uhr ein. Betroffen war die Verbandsgemeinde Gerolstein. Ab 16 Uhr waren die Ereignisse so stark, dass es im kompletten Kreisgebiet zu Einsätzen kam. Durch Orte flossen komplette Bäche, komplette Straßenzüge standen unter Wasser. Im Altenheim Hillesheim wurde das Erdgeschoss geräumt und wird nun per Notstromaggregat versorgt. Am Nachmittag wurde auch hier der Katastrophenfall ausgerufen.

Alle zusätzlichen Rettungswagen im Landkreis waren besetzt, damit die Patienten trotz der Widrigkeiten im Notfall angefahren werden können. THW und Bundeswehr waren in die Einsätze miteingebunden. Über die ADD erhielt der Landkreis Vulkaneifel im Laufe der nächsten Stunden Unterstützung durch den Einsatz ganzer Löschzüge aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Darüber hinaus erhielt der Landkreis Vulkaneifel Unterstützung einer Technischen Einsatzleitung aus der Pfalz, um die Lage in den nächsten Stunden weiter abarbeiten zu können. Am Mittwoch wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Auch im Landkreis Vulkaneifel blieben die Schulen am Donnerstag geschlossen.

Ein Ausschnitt der Ereignisse: Mehrere Orte – darunter unter anderem Jünkerath – waren von der Außenwelt abgeschnitten. In Mürlenbach und Densborn mussten Menschen aus ihren Häusern geholt werden. Ein Vergleich, den Bürgermeister Hans Peter Böffgen zieht, zeigt die Dimensionen des Hochwassers: Demnach habe die Kyll streckenweise Ausmaße wie die Mosel angenommen. Die Wassermassen hielten die Einsatzkräfte auf Trab.