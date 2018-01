später lesen Hochwasser Pegelstände an der Mosel steigen wieder FOTO: Holger Teusch FOTO: Holger Teusch Teilen

Nach Niederschlägen hat die Mosel wieder Hochwasser. Am Freitag lag der Wasserstand am Pegel Trier bei rund 6,75 Metern - das sind etwa 3,50 Meter mehr als normal, wie das Hochwassermeldezentrum Mosel in Trier mitteilte.