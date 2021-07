Hochwasser : Hier können von der Flut Betroffene Soforthilfe und weitere Hilfen beantragen

Service Von der Flutkatastrophe Betroffene können ab sofort beim Land Soforthilfe beantragen. Zudem gibt es je nach Kommune weitere finanzielle Hilfen. Hier erfahren Sie, wo es Antragsformulare gibt und an wen Sie sich wenden müssen.

Stadt Trier

Die Anträge können an die Stadtverwaltung gerichtet werden und zwar per Mail an soforthilfe@trier.de oder per Post an Stadtverwaltung Trier, Rathaus, Dezernat II, Am Augustinerhof, 54290 Trier. Die Anträge können auch abgegeben werden beim Ehranger Ortsvorsteher Berti Adams, Kyllstraße 5 oder im Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Ehrang, Wallenbachstraße 1. Auch beim Ortsvorsteher und im Gemeindebüro liegen Antragsformulare aus. Dort abgegebene ausgefüllte Formulare werden an die Stadtverwaltung übermittelt und die Auszahlung so schnell wie möglich veranlasst.