Hilfsbereitschaft nach Hochwasser : Alle packen an – wir sagen Danke!

Region Helden in der Not: Nach der Hochwasserkatastrophe ist die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ein wichtiges Zeichen und eine Erleichterung für die betroffenen Flutopfer. Volksfreund.de hat den Helfern in der Not eine Fotostrecke gewidmet. Danke an alle, die anpacken und sich ehrenamtlich engagieren!

