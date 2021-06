Früher als geplant : Corona-Lockerungen in Rheinland-Pfalz - Private Feiern ab nächste Woche wieder erlaubt - Was sonst noch alles gilt

Corona-Lockerungen in Rheinland-Pfalz - Private Feiern ab nächste Woche wieder erlaubt - Was sonst noch alles gilt

Trier Private Feiern wie Hochzeiten und Geburtstagspartys sind ab nächste Woche Freitag wieder erlaubt. Auch für Sport und Kultur gibt es Lockerungen. Was alles ab dem 18. Juni gilt:

Drei Tage früher als geplant startet in Rheinland-Pfalz der nächste Öffnungsschritt. Bereits am 18. Juni soll es wieder erlaubt sein, im Privaten mit mehreren Personen zu feiern. In Regionen mit einer Inzidenz unter 50 sind von da an wieder Feiern mit bis zu 50 Personen im Freien möglich. Findet die Feier im Inneren statt, müssen die maximal 25 Gäste einen negativen Corona-Test vorweisen. Geimpfte und Genesene brauchen diesen Nachweis nicht. Sie zählen auch nicht bei der Höchstzahl der Gäste.