Umwelt : Höhere Müllgebühren sind jetzt eingetütet

Die Müllgebühren in der Region steigen. Sie werden Anfang kommenden Jahres erhöht. Foto: Zweckverband ART/g_wirt <g_wirt@volksfreund.de>

Trier Die Abfallentsorgung wird teurer. Dabei gibt es in der Region noch deutliche Unterschiede.

Zum 1. Januar nächsten Jahres werden die Müllgebühren in der Region Trier erhöht. Das hat die 25-köpfige Versammlung des regionalen Abfallzweckverbands ART am Dienstagabend beschlossen. Danach steigen die jährlichen Gebühren in der Region je nach Kommune um zwischen fünf und 25 Prozent. Über die Pläne hatte unsere Zeitung bereits am Montag vorab berichtet.

„Die Kosten der Entsorgung von Restabfall haben sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt“, begründete ART-Bereichsleiter Stefan Mock die Gebührenerhöhung. Gleichzeitig seien die Einnahmen aus der Vermarktung von Altpapier und anderen Wertstoffen seit einiger Zeit stetig gesunken und befänden sich jetzt auf einem absoluten Tiefpunkt. Bei Papier und Eisen lege man sogar mittlerweile zu, sagte Mock.

Extra Wie oft habe ich die Mülltonne rausgestellt? 13 Entleerungen der Restmülltonne sind in den jährlichen Abfallgebühren enthalten. Wer die graue Tonne häufiger leeren lässt, zahlt für jede zusätzliche Entleerung noch einmal extra. Aber wer weiß immer, wie oft er seine Tonne schon vor die Tür gestellt hat? Bislang konnte diese Information telefonisch oder per Mail abgefragt werden. Künftig geht das auch übers Internet (www.art-trier.de/leerungsdaten) oder die App des Zweckverbands. Die Zugangsdaten – Objekt- und Kundennummer – sind im Gebührenbescheid zu finden, der den Eigentümern vorliegt. Wer als Mieter Informationen zu seinen Leerungsdaten möchte, muss sich mit seinem Vermieter oder der Hausverwaltung in Verbindung setzen.

Nach Angaben des Zweckverbands liegen die durchschnittlichen Jahresgebühren pro Person derzeit zwischen 16,79 und 28,60 Euro. Künftig stiegen diese Kosten um durchschnittlich 2,40 Euro jährlich. Die prozentual höchste Verteuerung kommt demnach auf die Bürger in Trier und Trier-Saarburg zu. Dort sollen sich die Abfallgebühren für einen Vier-Personen-Haushalt (120-Liter-Behälter) von derzeit 100,75 Euro auf 127,20 Euro erhöhen.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm steigen die Kosten für die 120-Liter-Tonne auf 112,25 Euro (aktuell 107,02 Euro), in Bernkastel-Wittlich auf 180,55 Euro (171,58 Euro) und im Vulkaneifelkreis auf 165,81 Euro (148,80 Euro). Auch die Anliefergebühren, etwa für Abbruchabfälle, Altöl, Reifen oder Altholz sollen ab dem kommenden Jahr steigen.

Wegen der (noch) getrennten Gebührenhaushalte und der unterschiedlichen Finanzkraft fallen die Kostensteigerungen laut ART-Sprecherin Kirsten Kielholtz unterschiedlich hoch aus. Sie verwies am Dienstag darauf, dass in den Abfallgebühren auch die Entsorgung von Altpapier, Sperrmüll oder Bioabfällen enthalten sei.

Die regionalen Müllgebühren waren für die meisten Verbraucher erst mit Beginn dieses Jahres teils deutlich angestiegen – um 23 bis 34 Prozent. Parallel dazu wurde die bis dato teils unterschiedliche Entsorgungspraxis in den einzelnen Kommunen der Region weitgehend harmonisiert. Bei den Gebühren gibt es aber noch Unterschiede. Erst in einigen Jahren sollen die Gebührenhaushalte der einzelnen Kommunen zusammengelegt werden. Dann werden auch die Kosten überall gleich hoch sein.

ART-Verbandsdirektor Max Monzel sagte unserer Zeitung, dass man ohne Gebührenerhöhung nicht in der Lage sei, die Kosten der gesamten Abfallentsorgung zu decken. Das Eigenkapital sei mittlerweile abgeschmolzen, besonders nachteilig wirke sich zudem die anhaltende Niedrigzinspolitik bei den langfristigen Rückstellungen für die Deponien aus.

Wie in der Sitzung am Dienstagabend bekanntgegeben wurde, weist schon die letztjährige Jahresabschluss des Zweckverbands ein Minus von knapp zehn Millionen Euro aus. Dafür verantwortlich seien vor allem die zu niedrigen Gebühren in Trier und Trier-Saarburg, wie es in der Versammlung hieß. Sie waren bis zur letzten Erhöhung Anfang des Jahres 13 Jahre lang nicht angehoben worden.