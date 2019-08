Kriminalität: Hohe Sicherheitsstufe bei Trierer Rockerprozess

Trier Ein 37-jähriger Hells Angel soll einem Wittlicher Justizbediensteten mit dem Tod gedroht haben, um eine Aussage zu verhindern. Die Justizgewerkschaft spricht von einer „besorgniserregenden Entwicklung“.

Gemeinsam mit zwei Komplizen hat er vor zehn Jahren in der Pfalz den Chef einer rivalisierenden Rockergang erstochen. Deswegen schließt das Trierer Landgericht mögliche Racheaktionen offenbar nicht aus. Besucher müssen am Donnerstag – wie auf dem Flughafen – durch eine Sicherheitsschleuse, bevor sie in den Verhandlungssaal kommen. Zudem dürften während des Prozesses Dutzende Polizisten in Uniform und Zivil in dem Trierer Gerichtsgebäude sein.