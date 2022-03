Verbraucher : Hohe Sprit- und Gaspreise machen Leben so teuer wie lange nicht

Trier Die Verbraucherpreise im Land sind im März um mehr als sechs Prozent gestiegen. Ministerpräsidentin Dreyer erklärt im Landtag: Geringverdiener müssen unterstützt werden.

Das Leben in Rheinland-Pfalz ist im März so teuer geworden, wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Laut Statistischem Landesamt sind die Preise innerhalb eines Jahres um 6,6 Prozent gestiegen. Gegenüber Februar wird eine Preissteigerung von mehr als zwei Prozent registriert. Hauptpreistreiber waren, wie schon in den vorangegangenen Monaten, die gestiegenen Energiekosten. Wegen des Ukraine-Krieges und den damit zusammenhängenden Unsicherheiten bei Gas- und Öllieferungen sind Sprit, Heizöl und Gas aber so teuer geworden, wie lange nicht mehr. Beim Heizöl hat es eine regelrechte Preisexplosion gegeben. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes ist Öl innerhalb eines Jahres mehr als doppelt so teuer geworden, die Kraftstoffpreise sind um 48,4 Prozent gestiegen, Gas verteuerte sich um 17,4 Prozent. Allein von Februar bis März sind die Spritpreise um 22,5 Prozent gestiegen.