Amokfahrt in Trier : Hunderte Helfer im Einsatz: So arbeiteten Polizei, Retter und Kliniken zusammen

Einsatzkräfte der Feuerwehr auf dem Weg zum Hauptmarkt. Am Dienstag waren in Trier Hunderte Helfer im Einsatz. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Das Protokoll des Großalarms in Trier: Volksfreund.de erklärt, wie die Rettungskräfte, Polizei und Kliniken zusammenarbeiteten, nachdem ein Mann mit seinem Auto fünf Menschen in der Trierer Innenstadt getötet hatte.

Es war einer der größten Rettungs- und Polizeieinsätze, die es in den vergangenen Jahren in Rheinland-Pfalz gegeben hat. Bis zu 700 Polizisten, Feuerwehrleute, Helfer des Technischen Hilfswerks und Rettungskräfte – unter anderem auch aus Luxemburg – waren nach der Amokfahrt am Dienstag in Trier im Einsatz.

Lesen Sie auch Kriminalität : Dossier: Alle Informationen zur Amokfahrt von Trier

Ab 13.47 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums zahlreiche Notrufe ein. Darin sei von einem Auto gesprochen worden, das mit hoher Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone fahre und bereits mehrere Personen überfahren habe, berichtet ein Polizeisprecher. „In den Notrufen war von Verletzten und Toten die Rede.“ Daher seien von der Einsatzleitstelle sofort alle verfügbaren Teams in die Fußgängerzone beordert worden, die auch Minuten später am Tatort gewesen seien. Bei der Integrierten Leitstelle bei der Berufsfeuerwehr gingen ab 13.46 Uhr innerhalb von zehn Minuten 28 Notrufe ein.

Amoklage lautete der Alarm, der von der Leitstelle ausgelöst wurde. Von einer solchen Lage wird gesprochen, wenn ein Täter anscheinend wahllos oder gezielt Personen verletzt oder tötet. Die Führungszentrale des Polizeipräsidiums alarmierte alle Dienststellen über eine „lebensbedrohliche Einsatzlage“. Das bedeutet, eine Vielzahl von Menschen ist von Gewalt betroffen, Menschen­ansammlungen könnten Ziel von Tätern sein und es besteht eine große Gefahr für das Leben von Opfern und Einsatzkräften. Alle verfügbaren Einsatzkräfte seien nach Trier beordert worden, berichtet der Polizeisprecher. „Vier Minuten nach dem Eingang der ersten Notrufe konnte der 51-jährige Tatverdächtige in der Christophstraße festgenommen und das Tatfahrzeug sichergestellt werden“, sagt der Polizeisprecher.

Unmittelbar nach der Alarmierung wurde das Lagezentrum im rheinland-pfälzischen Innenministerium über die Lage in der Trierer Innenstadt informiert. Dieses gab die Informationen dann auch an die Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz weiter.

Zeitgleich bereiten sich die beiden Trierer Kliniken darauf vor, zahlreiche Verletzte zu versorgen. Ein Mitarbeiter des Mutterhauses habe um 13.50 Uhr aus der Innenstadt in der Notaufnahme angerufen und darüber informiert, dass ein Auto in der Fußgängerzone Menschen anfährt, sagt Christian Sprenger, medizinischer Geschäftsführer der Klinik. „Wir haben sofort sechs Operationssäle geräumt und fünf zusätzliche Schockräume eingerichtet.“ Etwa zur gleichen Zeit wurde das Brüderkrankenhaus von der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Trier über die Lage informiert. „Zu diesem Zeitpunkt war die Situation in der Innenstadt noch sehr unübersichtlich aber es war klar, dass es sich um ein größeres Schadensereignis handelt und Personal zur Versorgung von mehreren Patienten verfügbar sein muss“, sagt Tim Piepho, Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin der Klinik. Nicht dringende Operationen seien daraufhin verschoben worden, CT-Untersuchungen seien gestoppt worden, damit die Geräte für die Versorgung der angekündigten Schwerstverletzten zur Verfügung standen. Da zu der Zeit Schichtwechsel des Pflegepersonals war, seien viele Pflegekräfte im Haus gewesen. In kürzester Zeit hätten 30 bis 40 Personen aus Medizin und Pflege für die Aufnahme der Patienten bereit gestanden, so Piepho. „Bereits gegen 14 Uhr trafen sich die Mitglieder des hausinternen Krisenstabes“, sagt der Hausobere des Brüderkrankenhauses, Markus Leineweber.

Weil nach der Festnahme des Verdächtigen zunächst unklar war, ob es weitere Täter gab und noch immer Gefahr für Passanten und Anwohner bestand, wurden zusätzliche Polizeikräfte aus anderen Landesteilen unter anderem auch vom Landeskriminalamt, der Wasserschutzpolizei sowie Spezialeinsatzkräfte und die Hubschrauberstaffel nach Trier beordert. Auch die Bundespolizeiinspektion Trier wurde informiert. Viele Helfer hätten sich, obwohl sie im Urlaub gewesen seien oder frei gehabt hätten, sofort gemeldet, lobt der Trierer Feuerwehrchef, Andreas Kirchartz, das Engagement. Auch Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehren und der Hilfsdienste aus Trier und Umgebung seien im Einsatz gewesen. „Insgesamt waren im Laufe des Tages über 600 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Einsatz“, so der Sprecher des Polizeipräsidiums. Von dort aus wurde der Einsatz geleitet.

Unterdessen wurden in den beiden Trierer Kliniken die ersten Verletzten versorgt. „Nach Eintreffen der Schwerverletzten wurden diese sehr zügig untersucht und es wurde entschieden, wie sie weiter versorgt werden müssen. So waren zum Beispiel sofortige Operationen notwendig um Leben zu retten“, berichtet der Chef-Anästhesist des Brüderkrankenhauses. Gleichzeitig habe man sich um die psychische Gesundheit der eigenen Mitarbeiter gekümmert, die als Notärzte vor Ort im Einsatz waren oder sich in der Klinik um Opfer kümmerten. Die Kliniken sind auf solche Lagen vorbereitet. Man habe für alle denkbaren Katastrophenlagen einen Plan, der die Abläufe und Zuständigkeiten klar regele, sagt eine Sprecherin des Mutterhauses.