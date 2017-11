20 Bäume für Streuobstwiese

Wittlich (red) Einen Einsatz an der frischen Luft gab es für die 20 Bungert-Auszubildenden: Sie legten mit der Pflanzung von 20 Apfelbäumen den Grundstein für die Bungert-Streuobstwiese, die auf dem Hanggrundstück oberhalb des Parkplatzes angelegt wird. Unter fachkundiger Beratung von zwei Mitarbeitern des Garten- und Landschaftsbauunternehmens Kaspari, wurden die Bäume gepflanzt.

Dabei wurde auf jegliche maschinelle Hilfe verzichtet. Alles wurde in reiner Handarbeit erledigt. Abschließend wurden Schiefertafeln mit dem Namen der Auszubildenden und der Bezeichnung der Baumart angebracht. Nun hat jeder der Auszubildenden seinen "eigenen" Baum. Das soll auch zur Tradition werden: Jeder zukünftige Bungert-Azubi wird in den kommenden Jahren seinen Baum pflanzen dürfen. Der Lüxemer Imker Peter Hansen will zwei Bienenvölker dort stationieren. Foto: Bungert