Ein 25-Jähriger hat am Samstag, 3. November, seine Ex-Freundin in ihrer Wohnung in Idar-Oberstein geschlagen und getreten. Zuvor verschaffte er sich gewaltsam Zutritt in das Zuhause der jungen Frau.