250 Kinder und Jugendliche beim Dreikönigsturnen

Das Dreikönigsschauturnen, eine Traditionsveranstaltung des Turnvereins Morbach, findet in diesem Jahr am Samstag, 6. Januar, ab 17 Uhr im Festsaal der Baldenauhalle in Morbach statt. Einlass ist ab 16 Uhr. red