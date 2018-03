später lesen Morbach 250 Kinder und Jugendliche beim Dreikönigsturnen Teilen

Das Dreikönigsschauturnen, eine Tradtitionsveranstaltung des Turnvereins Morbach, findet in diesem Jahr am Samstag, 6. Januar, ab 17 Uhr im Festsaal der Baldenauhalle in Morbach statt. Einlass ist ab 16 Uhr. Die Veranstalter erwarten auch in diesem Jahr 700 Zuschauer. Rund 250 Kinder und Jugendliche gestalten diese Veranstaltung, bei der sie ihr Können den Zuschauern darbieten. Turnen, Tanz, Ballett, Taek­wondo und Voltigieren am Holzpferd sind die Programmpunkte an diesem Abend.