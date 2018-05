später lesen Nationalpark Mobilität steht im Fokus des Nationalparkfestes Teilen

Die Nationalparkgemeinde Veitsrodt und der Freundeskreis Nationalpark Hunsrück laden für Sonntag, 10. Juni, zum dritten Nationalparkfest auf dem Marktgelände in Veitsrodt ein. Die Besucher können sich über den Nationalpark Hunsrück-Hochwald informieren und erhalten einen Einblick in Natur- und Umweltschutzthemen. In der neuen Markthalle präsentiert sich die Nationalparkregion mit Produkten und Erzeugnissen regionaler Anbieter.