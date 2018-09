(red) Erstmals richtet der Hunsrückverein eine Wanderung “Rund um Kirn” über eine Streckenlänge von 30 Kilometern aus. Die Wanderung am Sonntag, 7. Oktober, ist für erfahrene Wanderer, die eine anspruchsvolle Strecke meistern wollen, denn es wird einiges abverlangt.

Start und Ziel ist die Turnhalle der Realschule plus auf Kyrau in Kirn. Der Start erfolgt am frühen Morgen zwischen sieben und neun Uhr. Bei einer angenommenen Wanderzeit von acht bis zehn Stunden, sollte man spätestens bis etwa 19 Uhr das Ziel erreichen.