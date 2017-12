Abrocken im Winterwald

„Die Party“ vor Heiligabend lockt geschätzte 500 Gäste in die Morbacher Baldenauhalle.

Foyer und Saal Morbach in der Baldenauhalle sind kaum noch wiederzuerkennen. In eine dunkel­blaue Atmosphäre gehüllt, präsentiert sich eine Partylandschaft mit zehn Tannenbäumen, einer Winterwunder-Bar und schwebenden Weihnachtsgeschenken unter der Decke.

Vor der großen Besinnlichkeit an den Festtagen wollten Gastronom Uwe Pölcher und sein Freund Hansi Seus, der im Vertrieb und Eventbereich tätig ist, mal so richtig was losmachen. Vier Tage lang wurden eine aufwendige Deko und die Lichtshow installiert. Geschätzte 500 Gäste nahmen die Gelegenheit dankbar an, mal anders in den 24. Dezember hineinzufeiern.

FOTO: HERBERT THORMEYER / TV

Die Idee dazu entstand jedoch, als die Temperaturen noch höher waren. „Seit vier Jahren fahren wir mit sieben Jungs immer nach Mallorca. Am Strand haben wir die Idee zu dieser Party entwickelt“, verrät Pölcher dem TV.

Immer nur essen, fernsehen, und das mit der ganzen Verwandtschaft, da muss es doch noch was anderes geben: Noch einmal richtig Gas geben! „Da hat es gut gepasst, dass Heiligabend auf einen Sonntag fällt und wir unsere Party am Samstag starten können“, fügt der Gastronom hinzu.

Sein „4-Witz“, ein Bistro, wäre dafür viel zu klein. In der Baldenauhalle kam ein 30-köpfiges Serviceteam zum Einsatz. An der Bar wurden Winterwunder-Cocktails gemixt- richtige kleine Kunstwerke.

Die Party, das heißt Schlager, Kölsche Musik, Rock der 1980er und 1990er Jahre. „Alles, bloß keine Weihnachtslieder und Last Christmas von George Michael“, das hat Hansi Seus mit DJ Axel Zucken so abgesprochen.

Den Gästen gefiel’s. Manuel Wagner (46) aus Morbach meint: „Das ist eine gute Gelegenheit in den Heiligen Abend hineinzufeiern.“ Sandra Marx (46) aus Morbach findet: „Seit mehr als zehn Jahren gibt es ja das Bierdorf nicht mehr. Das hat eine Lücke hinterlassen. Seitdem muss man weit fahren, um mal so richtig groß feiern zu können.“ Und bei dieser Party treffe man auf jeden Fall Freunde, auch Exil-Morbacher auf Heimatbesuch, die man schon lange nicht mehr gesehen hat.

Das Veranstalter-Duo aus Morbach kann sich gut vorstellen, im nächsten Jahr eine Live-Band zu engagieren. „Wir haben erst mal mit einem DJ begonnen und tasten uns ran, wie das Event ankommt“, sagt Seus. Der „Probelauf“ kann ja weiter ausgebaut und die Festhalle einbezogen werden.