Zwei Veranstaltungen, die Anfang 2019 in der Morbacher Baldenauhalle geplant waren, wurden vom Veranstalter abgesagt: zum einen handelt es sich um Abba – The Tribute Concert (14.

März) und zum anderen um Dance Masters (25. Januar). Als Grund gibt der Veranstalter tourneetechnische Gründe an.

Gekaufte Tickets können für eine andere Veranstaltung umgetauscht werden.

Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.resetproduction.de, per Telefon unter der Nummer 0365/5481830 oder per E-Mail an kundenservice@resetproduction.de. Als kleines Dankeschön erhalten Kunden einen Wertgutschein in Höhe von zehn Euro.