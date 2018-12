Ich will ja nichts sagen,

aber ich habe schon immer gewusst, dass der Hunsrück nicht nur die schönste, sondern auch die gesündeste Landschaft in Deutschland ist. Wir haben die sauberste Luft. Wir haben den schönsten Wald, weshalb unsere Moore und Brücher auch als Nationalpark ausgewählt wurden. Und jetzt haben wir auch das beste Wasser. Das hat der Morbacher Heimatforscher Hermann Bohn in seinem neuesten Buch über Hunsrücker Brunnen und Quellen nochmals explizit ausgeführt. Der deutsche Adel hat das schon immer gewusst und hat in Oberhambach - gut, das ist hinterm Wald, aber immer noch Hunsrück - ein ganzes Kurhaus hingestellt. Der deutsche Adel war dort zusammengekommen und hat gekurt und sich von den Anstrengungen des Krone-Tragens und der vielen Bälle erholt. Gehalten hat sich das Wissen ums Wasser bis heute. Warum sonst trinken die Leute den vielen Sprudel aus Malborn und Schwollen?

Ich sag’s euch: Unsere Heimat macht sich immer mehr. Und irgendwann werden uns die Eifeler und Moselaner um unseren schönen Hunsrück beneiden,

glaubt eure Liss.