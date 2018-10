Alphornklänge im Moseltal

Schweizen in Deutschland

Deutschlandweit gibt es mehr als 130 „Schweizen“, Landschaften, die an Gegenden in der Schweiz erinnern und daher so genannt werden. Neben bekannteren wie Sächsische, Fränkische und Holsteinische Schweiz zählen dazu allein in der Region acht Mosel-Schweizen: Trarbacher, Bernkastler, Maringer, Kestener, Mehringer, Trierer, Briedeler und Briederner Schweiz. Das Buch- und Kunstprojekt „Schweizen in Deutschland“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Regionen bekannter zu machen. Johannes Rösler, Autor und Verleger (AbisZ-Verlag) aus Friedrichshafen, und die Schweizer Künstlerin Isabella Kappeler (Mandala Design) portraitieren Schweizen in Deutschland. Dafür hinterfragen sie auch, „wann, durch wen und warum“ sie ihren Namen erhielten. Ihr Motto „Alte Liebe rostet nicht“ zielt zudem ab auf einen intensiven touristischen Austausch und auf mehr Kultur- und Traditionsverständnis.