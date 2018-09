später lesen Hobby Anfänger drehen Glasperlen Teilen

Glasperlendrehen für Anfänger – ein Kurs zu diesem Thema wird am Mittwoch, 26. September, 19 bis 22 Uhr, angeboten. Die Teilnehmer ab 16 Jahre stellen unter der Leitung von Annette Spielmann Wickelglasperlen in der Gasflamme her und lassen kleine Kunstwerke entstehen.