später lesen Ernte Apfeltausch gegen Saft und Wein Teilen

Twittern

Teilen



Der Landschaftspflegeverband (LPV) Birkenfeld bietet in verschiedenen Orten Apfeltauschbörsen an. Am Samstag, 13. Oktober, findet sie von 9 bis 12 Uhr in Morbach auf dem Baubetriebshof der Gemeinde, Auf Hambuch 8, statt.