Auf den Spuren der Wegekreuze

Die Wanderer des Hunsrückvereins Morbach unternehmen eine Wegekreuzwanderung in Horath. Am Sonntag, 14. Oktober, treffen sich die Teilnehmer um 10 Uhr am Busbahnhof Morbach. Von hier aus geht es in Fahrgemeinschaften zum Parkplatz bei der Hochwaldhalle in Horath, wo die Wanderung beginnt.