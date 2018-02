Wer hat Lust, seine eigene Wolle zu spinnen? Im Hunsrückhaus wird demnächst eine Reihe von drei Abenden zu je zwei Stunden angeboten. Die Termine sind am Freitag, 2. März, Freitag, 9. März und Freitag, 16. März, jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr. Mit Geduld und Fingerspitzengefühl erlernen die Teilnehmer, aus einem Wollvlies ihre eigene Wolle zu spinnen. Früher war Spinnen für jede Frau ein alltägliches Handwerk, heute gerät diese traditionelle Fähigkeit zunehmend in Vergessenheit.

Die Referentin für die Veranstaltung ist Eva Wagner. Der Kurs wird für maximal fünf Teilnehmer angeboten.

Die Kosten betragen 88,50 Euro pro Person für sechs Stunden. 50 Gramm Wollvlies sind inklusive. Ein Spinnrad wird den Teilnehmerinnen gestellt.

Anmeldung sind beim Hunsrückhaus am Erbeskopf bis Mittwoch, 28. Februar, unter der Telefonnummer 06504/778 oder per E-Mail an die Adresse info@hunsrueckhaus.de möglich.