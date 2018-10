später lesen Kommunalpolitik Ausschuss spricht über Morbacher Bürgermeisterwahl Teilen

In Morbach steht im kommenden Jahr eine Bürgermeisterwahl an. Andreas Hackethal ist dann acht Jahre im Amt. Der Wahltermin steht noch nicht fest. Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Morbach befasst sich am Dienstag, 30. Oktober, mit der Frage, wann die Wahl stattfinden soll.