Auto zerkratzt:Polizei suchtZeugen

Die Morbacher Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung. Bereits am Donnerstag, 1. Februar, kam es laut Polizei zwischen 16 und 16.15 Uhr in Morbach im Bereich des Parkplatzes einer Arztpraxis, Breitwiese 14, zu einer vorsätzlichen Sachbeschädigung an einem Audi. Der oder die Täter dürften mit einem spitzen Werkzeug, Schlüssel und Schraubendreher den Kofferraumdeckel des Wagens zerkratzt haben.

Die Polizei Morbach bittet um Mithilfe bei der Aufklärung. Wer die Tat beobachtet hat beziehungsweise ansonsten sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Morbach, Telefon 06533/93740; E-Mail mpimorbach@polizei.rlp.de zu melden.