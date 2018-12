später lesen Fest Barbarafeier im Bergwerk für Besucher Teilen

Die Barbarafeier findet am Samstag, 8. Dezember, in Bundenbach statt. Start ist um 9.45 Uhr an der Barbarakapelle gegenüber der Kirche. Dann folgen Gottesdienst und Festakt am Schiefer-Besucherbergwerk Herrenberg.