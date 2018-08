Für große und kleine Kinder

Bei „Thalfang“ spielt wird am kommenden Sonntag der Bewegungsdrang in jeder Hinsicht gefördert und gefordert Von Jürgen Braun

In der Mark geben sie keine Ruhe mit den Events und Festen: Erst der neue MTB-Park auf dem Erbeskopf, dann der Mountainbike-Marathon mit rund 800 Teilnehmern, und schließlich das Young- und Oldtimer-Treffen am letzten August-Wochenende mit rund 300 alten „tollen Kisten.“ Und jetzt noch das: „Thalfang spielt“, heißt es am Sonntag, 2. September auf dem Sportplatz.

Wer hier nicht zum Kind wird, dem ist nicht mehr zu helfen. Von Fitness-Angeboten für die bevorstehenden Herbst-Tage, über Karate, Bogenschießen, Mountainbike, alle möglichen Ballsportarten bis zu Hüpfburgen, Kletterkisten und ähnlichen abenteuerlichen Dingen:

Auf dem Sportplatz ist von 11 bis 17 Uhr der Spieltrieb für Groß und Klein der Herr des Geschehens. Sogar fürs „Gehirn-Jogging“ wird was getan: Denn wer möchte, der kann mit großen „Open-Air-Schach“-Figuren mal die sizilianische Eröffnung proben oder auch einfach nur einen Bauern oder Läufer zu Fall bringen.

Wer steckt hinter dieser Aktionen, die bereits im vergangenen Jahr auf große Resonanz stieß? Es sind Vereine aus Thalfang selbst, aber auch aus der Umgebung. Die DLRG kümmert sich beispielsweise um das Thema, dass immer mehr Kinder bereits im frühen Alter das Schwimmen entweder gar nicht oder zumindest sehr schlecht erlernen. Der Sportverein animiert den Nachwuchs dazu, dass mal Turngeräte aus zu probieren und nicht nur dem (Fuß)ball hinterher zu rennen. Organisierte Thalfanger Sporttreibende wollen auf die Notwendigkeit körperlicher Bewegung und auch auf den dahinter stehenden Spaß aufmerksam machen.

Der Sportverein, der Tennisverein, der Karateverein und die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde haben in mühevoller Vorarbeit das Ihre dazu getan, dass auf dem Sportplatz eine richtige Spielwiese mit mannigfachen Möglichkeiten entsteht. Aus Talling hat sich der Tischtennis-Verein, der überkreislich immer mit erfolgreichen Aktiven aufwartete, angesagt. Und aus Büdlich kommt der Bogenschützen-Verein, der vermitteln will, dass Kraft, Konzentration und Präzision einen guten Schützen ausmachen.

Wer sich körperlich betätigt, der bekommt Durst und Hunger. Auch dagegen kann bei „Thalfang spiel“ etwas getan werden. Für das bei derlei Events immer arg strapazierte „Leibliche Wohl“ ist in verschiedenster Form gesorgt. Niemand muss also halb entkräftet abends nach Hause gehen oder fahren, wenn er sich auf dem Thalfanger Sportplatz mal tüchtig ausgepowert hat.