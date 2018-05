Benefizkonzert auf der Burg Dhronecken

(red) Die Trierer Live-Band „Vintage 7“ unterstützt die Freiwillige Feuerwehr Dhronecken mit einem Benefizkonzert beim Vatertagsfest auf der Burg Dhronecken am Donnerstag, 10. Mai, 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die freiwilligen Feuerwehren sind wichtiger Bestandteil für die Sicherheit in allen Teilen des Landes. Seit Jahren gelingt es nach Angaben des Veranstalters der Freiwilligen Feuerwehr Dhronecken, junge Menschen für diese Aufgabe zu begeistern. Gleichzeitig leistet sie einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft. „Vintage 7“ aus Trier – ein Mitglied stammt aus Dhronecken – unterstützt diese Arbeit mit einem Konzert bei dem traditionell von der Feuerwehr Dhronecken ausgerichteten Fest am Vatertag.