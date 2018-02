Besenbinden ist eines der traditionellen Winterhandwerke im Hunsrück, die in Vergessenheit geraten. Wer dieses alte Handwerk erlernen will, kann im Hunsrückhaus einen Besenbindekurs besuchen. Am Samstag, 10. Februar, ist es soweit. Von 14 bis 17 Uhr können Interessierte diese Technik erlernen. Unter fachkundiger Anleitung kann sich jeder sein eigenes Exemplar aus in der Region wachsendem Birkenreisig herstellen. Infos und Anmeldung unter Telefon 06504/778.