„Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung“: Mit diesem Thema beschäftigt sich eine Infoveranstaltung des Awo-Betreuungsvereins Bernkastel-Wittlich aus Morbach am Dienstag, 2. Oktober, in der Klinik Moselhöhe in Bernkastel-Kues.