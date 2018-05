Breitbandausbau: Infos für die Bürger

Die Firma innogy arbeitet derzeit im Auftrag des Landkreises Bernkastel-Wittlich am Aufbau einer flächendeckenden Breitband-Infrastruktur in der Region (der TV berichtete). Im Zuge des Ausbaus werden auch die Gemeinden Rorodt und Etgert einen schnellen Anschluss bekommen. Am 7. Juni ist im Gemeindehaus in Etgert eine Informationsveranstaltung. Anwohner, Selbstständige und Gewerbetreibende aus beiden Orten sind zum Austausch mit den Experten von innogy Highspeed eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr.