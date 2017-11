später lesen Bürgerforum: Infos über neue Gewässerstudie Teilen

Neumagen-Dhron (red) Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord lädt die Bürger und Verantwortlichen in den Gemeinden an Dhron, kleiner Dhron und Thalfanger Bach zu einem Bürgerforum ein.Die Veranstaltung findet am Dienstag, 28. November, um 18 Uhr, in der Dhrontalhalle, Im Wiesental in Neumagen-Dhron statt.