(red) Die Büros der Gemeindeverwaltung Morbach einschließlich der Kfz-Zulassungsaußenstelle und der Tourist-Info sind am 8. Februar („Dicker Donnerstag“) sowie am 12. Februar (Rosenmontag) geschlossen. Die Kindergärten in Bischofsdhron, Gonzerath, Hundheim, Merscheid, Morbach, Morscheid und Weiperath und der Bauhof bleiben am Rosenmontag geschlossen.