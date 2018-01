Bundespolizei bittet zur Kasse

Bundespolizisten haben am Flughafen Frankfurt-Hahn am Wochenende zwei Haftbefehle vollstreckt. Bereits am Freitagmorgen klickten für einen 32 Jahre alten Mann die Handschellen. Der Gesuchte wurde bei einer Ausreisekontrolle nach Marokko festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Wegen des Erschleichens von Leistungen hatte er noch eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro zu zahlen. Ein 34-Jähriger wollte nach Rumänien reisen. Bei der Ausreisekontrolle stellten die Polizisten fest, dass ihn die Staatsanwaltschaft Traunstein mit Haftbefehl suchte. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis hatte er noch eine Geldstrafe in Höhe von 268 Euro offen. Da beide Personen die Geldbeträge bezahlten, konnten sie ihre Flugreisen fortsetzen.

(red/iro)