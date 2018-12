Das ist die neue Dauerausstellung

Die neue Dauerausstellung im Hunsrückhaus am Erbeskopf kostet 500 000 Euro und wird vom Nationalparkamt finanziert. Sie soll ergänzt werden durch eine Außenausstellung, die für weitere 200 000 Euro hinter dem Hunsrückhaus entstehen soll. Das Gesamtprojekt wird mit 200 000 Euro unterstützt von der Deutschen Bundesumweltstiftung in Osnabrück. Die Öffnungszeiten der Dauerausstellung sind Dienstag bis Sonntag, von 9 bis 17 Uhr. Am 24. und am 25. Dezember sowie am 31. Dezember und am 1. Januar ist die Dauerausstellung geschlossen. Der Eintritt ist frei, die Ausstellung ist barrierefrei.