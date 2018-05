Das wächst im Wald und am Weg

„Aus Wiese und Wald frisch auf den Tisch!“ – unter diesem Motto veranstaltet der Landfrauenverband Bernkastel-Wittlich am Samstag, 5. Mai, von 10 bis 14 Uhr in Zusammenarbeit mit der Naturerlebnispädagogin Beate Stoff eine Kräuterwanderung mit anschließender Verköstigung. Die Teilnehmenden erfahren, welche Pflanzen jetzt im Mai am Wegesrand, im Wald und in den Hecken wachsen.

Die Veranstaltung findet in Wolzburg statt. Die Anmeldung ist bis Freitag, 4. Mai, bei Beate Stoff, Telefon 06500/913104, E-Mail info@­silva-mirabilis.de möglich.